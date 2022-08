“Inquinamento da Arpat dati preoccupanti. La salute dei toscani deve tornare prioritaria e lo sarà con il nuovo governo di centrodestra”

Home

31 Agosto 2022

Livorno 31 agosto 2022 – Salute, Potenti (Lega): Preoccupano dati inquinamento Livorno e Massa-Carrara

“Livorno è la provincia toscana con più ettari da disinquinare.

E’ quanto emerge dagli ultimi dati dell’Arpat che destano grande preoccupazione. Non si può più rimanere immobili se in gioco c’è la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini. Da tempo i residenti segnalano le maleodoranze che si registrano nell’area industriale di Stagno.

Questa situazione richiede la massima trasparenza, per questo non può rimanere inevasa la richiesta scritta ad Arpat sulla mancanza di dati per ben 110 ore della centralina delle rilevazioni di Stagno.

Suscitano analoghe preoccupazioni anche le novità sul livello di inquinamento nella provincia di Massa Carrara dove le bonifiche delle aree Sin/Sir vanno a rilento.

La salute dei toscani deve tornare prioritaria e lo sarà con il nuovo governo di centrodestra”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, segretario della Commissione parlamentare sugli ecoreati e candidato del centrodestra al Senato per il collegio Livorno-Pisa.

