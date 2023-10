Home

Cronaca

Ambiente

Inquinamento da trasporto, a Livorno il convegno Expaper, EXpert PAnel for Polluting Emissions Reduction

Ambiente

18 Ottobre 2023

Inquinamento da trasporto, a Livorno il convegno Expaper, EXpert PAnel for Polluting Emissions Reduction

Livorno 18 ottobre 2023 – Inquinamento da trasporto, a Livorno il convegno Expaper, EXpert PAnel for Polluting Emissions Reduction

Giovedì 19 e venerdì 20 ottobre Livorno ospiterà l’edizione 2023 di Expaper (EXpert PAnel for Polluting Emissions Reduction). E’ il convegno nazionale a cadenza annuale che avrà come filo conduttore le emissioni da trasporto, al fine di analizzare modelli di valutazione, tendenze e prospettive.

L’assessore allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini dichiara:

“Ci fa piacere che sia Livorno ad ospitare questo approfondimento sulle emissioni inquinanti prodotte dai trasporti, per due ordini di ragioni. Intanto per lo storico rapporto che Livorno vanta con l’automotive, con la presenza di importanti multinazionali legate all’auto, e poi perché a proporre la nostra città come palcoscenico per l’evento è stato Federico Vitale membro della Rete degli Ambasciatori Livornesi, rete che pertanto dimostra di essere capace di produrre eventi importanti”.

Federico Vitale responsabile Area tecnica e relazioni Internazionali di Acma afferma:

“Siamo felici di portare l’evento nazionale EXPAPER a Livorno, tra l’altro la mia città natale EXPAPER; è un convegno annuale che riunisce un gruppo di esperti e rappresentanti di aziende; associazioni di categoria industriale; enti di ricerca ed università che si occupano – per compito istituzionale o aziendale – delle emissioni di inquinanti e gas serra derivanti in particolare dal trasporto passeggeri e merci su strada, a livello nazionale e locale.

Anche le modalità di trasporto via mare e via aria hanno acquisito negli ultimi anni sempre maggiore spazio nei lavori del gruppo.

Questo panel di esperti ogni anno fornisce un quadro complessivo inerente le emissioni da trasporto, identificando stato dell’arte, criticità e priorità di intervento sulla base di dati ed analisi scientifiche ed oggettive.

Si pone quindi al servizio del decisore politico per definire strategie di gestione e riduzione delle emissioni inquinanti a livello locale e nazionale”.

Organizzati da Confindustria Ancma, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, i lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Livorno, si svolgeranno alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in piazza del Municipio, 48.

Il saluto dell’amministrazione comunale sarà portato dall’assessore all’Ambiente e alla Mobilità Giovanna Cepparello.

“Stiamo cercando in ogni modo di favorire e promuovere la mobilità sostenibile, e – commenta l’assessora Giovanna Cepparello; – per il raggiungimento di questo obiettivo strategico è fondamentale avere dati scientifici solidi sulle emissioni da traffico.

I dati servono in primo luogo al decisore politico, ma servono anche per promuovere consapevolezza e motivare i cittadini al cambiamento.

Il convegno EXPAPER, in questo senso, ci aiuterà a inquadrare ancora meglio il quadro ambientale che ruota attorno alla mobilità”.

Inquinamento da trasporto, a Livorno il convegno Expaper, EXpert PAnel for Polluting Emissions Reduction

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin