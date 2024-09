Home

Cronaca

Ambiente

Inquinamento e disagi: Livorno Porto Pulito denuncia bus con motori accesi. Disposti a dare al Comune i dati raccolti

Ambiente

15 Settembre 2024

Inquinamento e disagi: Livorno Porto Pulito denuncia bus con motori accesi. Disposti a dare al Comune i dati raccolti

Livorno 15 settembre 2024 – Inquinamento e disagi: Livorno Porto Pulito denuncia bus con motori accesi. Disposti a dare al Comune i dati raccolti

Riportiamo quanto dichiara l’associazione Livorno Porto Pulito in merito ai dati da loro raccolti 15 giorni fa sui pullman da crociera.

“Bus crocieristi: monitoraggio accensione motori. Anche in questi ultimi giorni, centinaia di mezzi pesanti dedicati ai crocieristi hanno transitato e si sono trattenuti a lungo in Via Cogorano, mantenendo di regola i motori accesi per fa funzionare l’aria condizionata.

Due domeniche fa, il primo settembre, sette volontari di Livorno Porto Pulito hanno monitorato la situazione dalle 9. 00 del mattino alle 17.30, rilevando le targhe, le compagnie di pullman e navette, i tempi di fermata e di accensione del motore.

La maggioranza dei mezzi è costituita dalle navette che portano i crocieristi in centro, quasi sempre per prendere i pullman diretti a Firenze e a Pisa. Va detto che questi ultimi, la cui presenza in Via Cogorano non ci risulta autorizzata; occupano stabilmente la sede stradale e lo spazio riservato alle sette linee urbane ed extraurbane.

Questa è la situazione rilevata nel monitoraggio fra le 9:00 e le 17:30 (con una pausa dalle 13:00 alle 16:00 in cui peraltro i mezzi pesanti hanno continuato ad affluire): su 102 corse monitorate, ben 59 hanno tenuto acceso il motore più dei 3 minuti previsti dall’Ordinanza comunale n° 8840 del 20/11/23.

Mediamente, ogni navetta ha continuato a diffondere fragore e fumi insopportabili per oltre 4 minuti, i pullman per 12 minuti.

In generale, per oltre 4 ore (cioè i tre quarti del tempo di monitoraggio) abbiamo avuto almeno un mezzo pesante fermo col motore acceso, molto spesso tre o quattro contemporaneamente, a conferma della gravità della situazione già descritta dal Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.

L’Ordinanza 8840 si conferma quindi una “solenne presa in giro?” Perché la quantità dei mezzi che si susseguono è tale, soprattutto al mattino, che i motori stanno praticamente sempre accesi.

Riguardo ai vigili, domenica 1/9 ne abbiamo notati due fra le 09:39 e le 10:04, ma non abbiamo visto elevare contravvenzioni.

Siamo a disposizione del Comune per fornire i dati analitici rilevati e, se proprio serve (perché no?) per ripetere il monitoraggio in qualità di ausiliari del traffico a tutela della salute psicofisica dei residenti.

Vivere fra i motori accesi per molte ore consecutive è un gravissimo disagio che vorremmo condividere con chi ha la possibilità di intervenire per superarlo”.

Inquinamento e disagi: Livorno Porto Pulito denuncia bus con motori accesi. Disposti a dare al Comune i dati raccolti