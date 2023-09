Home

2 Settembre 2023

CHI DIFENDE LA NOSTRA SALUTE?

Livorno 2 settembre 2023 – Inquinamento e salute, BL ottiene i dati mortalità 2013-2023 dal Comune ma: “da 8 mesi ancora nessuna riunione congiunta Livorno-Pisa-Collesalvetti”

Buongiorno Livorno ottiene dal Comune i dati statistici sulla mortalità 2013-2023

Buongiorno Livorno: “Chi difende la nostra Salute?”

“Grazie alle interpellanze dei nostri consiglieri Valentina Barale e Pietro Panciatici e nonostante le resistenze dell’Assessore Cepparello; siamo finalmente riusciti ad avere dal Comune di Livorno i dati statistici sulla mortalità dal 2013 al 2023 nella nostra città

I dati sono suddivisi per zone, e li abbiamo inoltrati ai ricercatori che da molti anni studiano il rapporto tra mortalità, inquinanti, tipologie di insediamenti produttivi e aree da bonificare nel nostro territorio.

I ricercatori ci hanno ringraziato per aver ricevuto da noi, consiglieri di opposizione, i dati che chiedevano da anni e che mai avevano ricevuto dagli Enti competenti.

Per questo ci chiedono di fare pressione affinché anche il Comune di Collesalvetti li fornisca, finalmente!, suddivisi per zone: è ovvio che servirebbe un focus specifico sull’area di Stagno, visto le fonti di inquinanti presenti.

La soddisfazione di essere riusciti a reperire tali dati – il che, in una città normale, dovrebbe essere una banalità, ma qui diventa una lotta – ci dà un’ulteriore spinta per continuare a pretendere la convocazione della Commissione congiunta sul tema delle maleodoranze e dell’inquinamento nell’area della raffineria.

Infatti l’11 gennaio 2023, quasi otto mesi fa, il Consiglio comunale di Livorno approvò una nostra mozione che, tra le altre cose, impegnava Pietro Caruso, Presidente del Consiglio, e Irene Sassetti, Presidente della Quarta commissione permanente, a organizzare una riunione congiunta delle commissioni competenti di Livorno, Pisa e Collesalvetti – i tre Comuni interessati – per discutere lo stato attuale e le azioni da intraprendere per superare le criticità e tutelare l’ambiente, la qualità della vita e la salute di chi abita nelle aree vicine al polo chimico costituito dalla coesistenza della raffineria ENI di Stagno e del porto di Livorno.

Oggi, otto mesi dopo, nessuna delle tre amministrazioni è stata in grado di organizzare la Commissione congiunta.

Continueremo a sollecitare la convocazione e a lavorare su questi temi fondamentali insieme a:

Una città in comune, La Sinistra per Colle, Cittadini in Comune per Collesalvetti, Potere al Popolo – Livorno; Movimento 5 Stelle Livorno, Rifondazione Comunista – Livorno; Associazione Porto Pulito Livorno Cittadini di Livorno, Pisa e Collesalvetti uniti per l’aria pulita, Magliette Bianche Italiane

Noi come Buongiorno Livorno non ci stancheremo di chiedere i nostri diritti: che si stanchi, piuttosto, chi non fa il proprio dovere.

#ambiente #rapportosentieri #bonifiche #sin

