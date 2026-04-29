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Inquinamento porti e servizio Report: “Riflettere sulla sostanza del problema, senza dare troppo importanza ai fuori onda che non la meritano”. L’intervento di Livorno Porto Pulito

Ambiente

29 Aprile 2026

Inquinamento porti e servizio Report: “Riflettere sulla sostanza del problema, senza dare troppo importanza ai fuori onda che non la meritano”. L’intervento di Livorno Porto Pulito

Livorno 29 aprile 2026 Inquinamento porti e servizio Report: “Riflettere sulla sostanza del problema, senza dare troppo importanza ai fuori onda che non la meritano”. L’intervento di Livorno Porto Pulito

Domenica sera a Report è andato in onda un servizio che documentava la grave

situazione ambientale e sanitaria delle città portuali italiane. Livorno è fra queste, com’è

emerso chiaramente e come sosteniamo da anni.

In tutto ciò, stupisce e amareggia che l’unico aspetto che si ritiene di sottolineare in

queste ore è il fuori onda del Sindaco. Sia pure episodio pittoresco e controverso (e quindi

merce ghiotta per chi fa comunicazione) non è di questo che bisogna parlare, ma della

questione reale: l’inquinamento che arriva nelle nostre case dai traghetti e dalle navi da

crociera che ormeggiano a poche centinaia di metri.

Come sa chi ha visto Report, ad Ancona e Civitavecchia negli anni scorsi sono stati fatti

studi epidemiologici che attestano un’impressionante eccedenza di mortalità a carico delle

popolazioni residenti vicino al porto.

A Genova esistono da tempo centraline dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente che

permettono di identificare specificamente il “contributo” delle navi da crociera in termini di

biossido di azoto.

In altri porti si elevano sanzioni alle navi a cura della locale Capitaneria e

l’elettrificazione delle banchine sta avvenendo nei tempi previsti.

Nulla di tutto ciò accade a Livorno, dopo anni ed anni di inerzia rispetto alle tante

richieste.

i

Da qualche mese esiste, per fortuna, un tavolo prefettizio che sta cercando di affrontare

temi sollevati dalla petizione popolare contro i fumi navali, diventata mozione consiliare

approvata all’unanimità. Un modo per scongiurare il rischio di rimanere alle pie intenzioni, con

un bel documento che viene lasciato nei cassetti, al pari di altri.

Giovedì si terrà in Prefettura il quarto incontro, volto a chiarire alcuni aspetti ancora

molto discutibili e Livorno Porto Pulito sta dando il suo contributo, con osservazioni puntuali e

con la presenza continua e documentata al tavolo. Per correttezza va detto che non viene

formulata alcuna “intimazione” alle varie Autorità che vengono convocate al Tavolo

Permanente partito nel novembre scorso. Del resto, chi si interessa davvero alla salute della

popolazione non si sente obbligato a dare il suo contributo, lo fornisce spontaneamente.

E ricordiamo che sabato alle 17,10 (su Rai3 e Raiplay) va in onda la replica del servizio

di Report. Guardiamola per intero e riflettiamo sulla sostanza del problema, senza dare troppo

importanza ai fuori onda che non la meritano.