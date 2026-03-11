Home

Inquinamento portuale, installata nuova centralina, il commento di Salvetti

11 Marzo 2026

Installata la centralina fissa ATM2 per il monitoraggio dell’inquinamento in ambito portuale. Il commento del sindaco Luca Salvetti.

“Eccola qua la centralina fissa ATM2 per il monitoraggio dell’inquinamento in ambito portuale. Installata in questi giorni e operativa a partire da ieri per il test di monitoraggio che proseguirà per tutto marzo.

Da aprile inizierà perciò il suo funzionamento ordinario e costante. Stiamo lavorando anche alle modalità per rendere facilmente accessibili i dati che saranno rilevati, secondo protocolli di legge.

Come avevamo detto in tutte le sedi, l’attenzione dell’amministrazione su questo fronte è massima e punta a confermare un percorso che vede la nostra città progredire positivamente su tutti gli indicatori ambientali.

Il tema dei fumi in porto è al centro del nostro lavoro sin dal periodo post covid, e la centralina posizionata in area portuale con la collaborazione di Regione Toscana, Arpat e Autorità di Sistema Portuale è l’ultimo passaggio di un percorso che su questo tema non ha mai visto rallentamenti. É il segnale concreto del nostro impegno nell’amministrare mettendo al primo posto questioni irrinunciabili come la sicurezza e la salute di tutti i cittadini”.