17 Dicembre 2025

Inquinamento, una nuova centralina sarà posizionata davanti al Varco Fortezza

È stato deliberato dal Comune di Livorno l’esito delle attività per la rilevazione della concentrazione degli inquinanti atmosferici con una ulteriore stazione da installare nell’area limitrofa al porto. La centralina sarà ubicata nell’area di parcheggio di via della Cinta Esterna nei pressi del Varco Fortezza e sarà munita di analizzatori che consentiranno la rilevazione in continuo anche del black carbon e delle microparticelle, come previsto nella Direttiva UE ancorché non ancora recepita dal Governo italiano.

“Abbiamo lavorato molto e siamo in grado di procedere operativamente grazie alla condivisione degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e all’impegno congiunto di tutti gli enti coinvolti” afferma l’assessora all’ambiente Silvia Viviani, specificando che “la centralina individuata permetterà di avere i dati della qualità dell’aria nello scambio città/porto. Inoltre faciliteremo l’accesso a tali dati tramite la nostra Rete Civica. Desidero ringraziare l’Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di Porto, la Regione Toscana, l’Arpat, con le quali abbiamo condiviso l’intento e fatto ogni sforzo per arrivare a dotare la città di una ulteriore stazione di monitoraggio della qualità dell’aria delle zone adiacenti all’area portuale, individuata come area di potenziale impatto ambientale, in anticipo rispetto all’applicazione delle prossime direttive europee”.

Riepilogando, con deliberazione n. 947 del 5/12/2025 la Giunta Comunale ha ripercorso le attività e fatto un punto sulla qualità dell’aria in città, arrivando a sancire le modalità di svolgimento del monitoraggio in continuo della qualità dell’aria in un’area di interfaccia città-porto.

Nel corso del 2025 un apposito Tavolo Tecnico, al quale hanno partecipato il Comune di Livorno, la Regione Toscana – Settore Economia Circolare e Qualità dell’aria, l’ARPAT – Centro Regionale Tutela Qualità dell’aria (CRTQA), l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Livorno, ha verificato la possibilità di utilizzare i dati rilevati da una delle stazioni previste per il monitoraggio della qualità dell’aria relativo ai lavori di costruzione della Darsena Europa a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che deriva dalle prescrizioni rilasciate dall’Autorità Competente in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

È stato effettuato un sopralluogo nell’area individuata (parcheggio di via della Cinta Esterna, nei pressi del Varco Fortezza in area portuale), nell’ambito del quale ARPAT ha verificato positivamente l’idoneità dell’ubicazione e della centralina fissa unitamente alla rispondenza della strumentazione installata ai riferimenti normativi vigenti.

Inoltre, la Giunta proprio ieri (16/12/2025) ha apprezzato la “Relazione annuale sullo stato della qualità dell’aria in Toscana – Monitoraggio 2024”, elaborata da ARPAT in base a quanto stabilito dall’art. 13 dalla L.R.T. n. 9/2010. Lo stato della qualità dell’aria mostra un panorama che a livello regionale e nell’area livornese conferma una situazione complessivamente positiva. Situazione complessivamente positiva emersa anche dalla specifica Campagna indicativa di rilevamento della qualità dell’aria con mezzo mobile presso Livorno-Piazza Grande, Livorno Cavour e Livorno Mercatino Americano attuata nel periodo giugno 2023-maggio 2024, i cui esiti sono stati apprezzati dal Comune con Delibera della Giunta n. 904 del 10/12/2024 e Delibera della Giunta n. 932 del 17/12/2024.

