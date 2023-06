Home

Insediato il nuovo commissario per lo spostamento del rigassificatore di Piombino: Una svolta del centro-destra per rimediare alle criticità passate

22 Giugno 2023

Piombino (Livorno) 23 giugno 2023 – Insediato il nuovo commissario per lo spostamento del rigassificatore di Piombino: Una svolta del centro-destra per rimediare alle criticità passate

Il rigassificatore di Piombino, oggetto di numerose controversie e perplessità nel corso degli anni, avrà finalmente una nuova collocazione. La notizia della designazione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, come commissario straordinario per il riposizionamento della struttura, ha portato soddisfazione tra le fila del centro-destra. La decisione sancisce il trasferimento del rigassificatore in un sito diverso da quello attuale entro tre anni.

La deputata di Forza Italia, Chiara Tenerini, esprime il suo apprezzamento per la nomina del commissario Toti, riconoscendo il ruolo chiave del Ministro Pichetto Fratin nel mantenere l’impegno promesso. Secondo Tenerini, questa designazione dimostra che il governo ha ascoltato le richieste e le perplessità del territorio, rispondendo così alle diverse iniziative intraprese negli ultimi mesi.

È importante sottolineare che Tenerini non si è mai schierata contro il rigassificatore in linea di principio, considerando anche l’emergenza energetica nazionale che il Paese sta affrontando. Tuttavia, ha sempre nutrito forti dubbi sul suo posizionamento nella banchina di Piombino.

Il dibattito portato avanti nel corso del tempo ha trovato oggi un riscontro positivo nella decisione governativa di definire immediatamente una nuova collocazione entro i prossimi tre anni.

Il trasferimento del rigassificatore rappresenta un’opportunità per porre rimedio alle criticità che hanno caratterizzato la gestione passata dell’impianto. Grazie all’azione del commissario Toti, si avvia un nuovo percorso che mira a garantire una soluzione adeguata e in sintonia con le esigenze del territorio e dell’intera comunità. Il coinvolgimento del centro-destra in questo processo sottolinea l’importanza di una gestione attenta e responsabile delle risorse energetiche, ponendo l’accento sulle esigenze locali e sulla tutela ambientale.

La nomina del commissario straordinario segna un momento di cambiamento e di speranza per Piombino e per l’intera regione. È un passo avanti verso una gestione più oculata delle risorse energetiche, con l’obiettivo di conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente. Il centro-destra si fa promotore di un’azione concreta per affrontare le magagne del passato e tracciare una nuova via che sia in linea con le esigenze presenti e future.

