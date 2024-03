Home

27 Marzo 2024

Livorno 27 marzo 2024 – Inseguimento e rissa, cronaca di furti e rapina in via Grande

Intervento delle volanti della polizia in via Grande per sedare una lite tra più individui.

Giunti sul posto, gli agenti fermavano un soggetto italiano del ’70. Il soggetto dopo aver rubato alcuni alimenti da un negozio vicino, si era dato alla fuga inseguito dai titolari. Il 54enne una volta raggiunto dai titolari del negozio ha aggredito i suoi inseguitori.

Prima dell’arrivo delle Volanti, alcuni poliziotti fuori servizio appartenenti alla Polmare sono intervenuti per fermare l’aggressore, che ha opposto resistenza, causando loro lesioni.

Le Volanti, una volta giunte sul posto, hanno ricostruito l’accaduto e hanno collegato l’uomo anche ad un altro furto avvenuto nella stessa mattinata presso il negozio H&M e una tentata rapina impropria presso il negozio Zara. Il 54enne, dopo aver preso la merce, ha avuto una colluttazione con l’addetto alla sicurezza del negozio che tentava di fermarlo.

Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata rapina impropria e furto, il tutto connesso dal vincolo della continuazione. Il 54enne è stato poi condotto nel carcere de Le Sughere.