Inseguimento in centro, 20enne livornese denunciato e sanzionato per guida senza patente

13 Febbraio 2025

Inseguimento in centro, 20enne livornese denunciato e sanzionato per guida senza patente

Livorno 13 febbraio 2025

La Polizia di Stato di Livorno denuncia per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino livornese del 2004

Alle ore 03.40 circa di oggi 13 febbraio gli Agenti della Volante, nel percorrere via Magenta, notavano uno scooter in transito a velocità sostenuta che da via Goldoni si dirigeva verso via Mayer.

Gli agenti decidevano di procedere al controllo del mezzo, guidato da un giovane, intimando l’alt con i segnali luminosi. Alla vista dei lampeggianti, il conducente dello scooter Aprilia Scarabeo si dava alla fuga accelerando bruscamente.

I Poliziotti, dopo aver azionato anche i sistemi sonori, inseguivano il mezzo che percorreva con manovre azzardate numerose vie del centro.

Giunto all’incrocio con via Cambini il soggetto lasciava cadere a terra il veicolo e fuggiva a precipitosa fuga a piedi, ma veniva raggiunto e bloccato poco dopo. Posto in sicurezza all’interno della volante veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura.

Da successivi accertamenti il giovane risultava cittadino italiano, nato in Senegal nel 2004 e residente a Livorno, sprovvisto di patente di guida, con a carico un precedente di Polizia per reati contro il patrimonio. Veniva quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per l’infrazione al codice della strada per guida senza patente.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato