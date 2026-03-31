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Inseguimento in centro, arrestato 28enne: in possesso di cocaina aveva tentato la fuga in scooter

Cronaca

31 Marzo 2026

Inseguimento in centro, arrestato 28enne: in possesso di cocaina aveva tentato la fuga in scooter

Livorno 31 marzo 2026 Inseguimento in centro, arrestato 28enne: in possesso di cocaina aveva tentato la fuga in scooter

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri a Livorno, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 di lunedì 24 marzo, durante un normale servizio di controllo del territorio da parte del personale della Sezione Volanti. Gli agenti, mentre percorrevano via E. Rossi, all’incrocio con via Mayer, hanno notato un uomo già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, in sella a uno scooter.

Alla richiesta di fermarsi per un controllo, il giovane ha ignorato l’alt imposto dagli agenti e si è dato alla fuga a bordo del mezzo. Ne è nato un inseguimento per le strade del centro cittadino, con la polizia che ha azionato sirene e lampeggianti nel tentativo di fermarlo.

La corsa è proseguita attraverso diverse vie della città fino a via Ginori, strada senza uscita, dove il 28enne è stato costretto ad abbandonare lo scooter e a proseguire la fuga a piedi. In quel momento gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Durante la successiva perquisizione del ciclomotore, nel vano portaoggetti è stata trovata una busta contenente 21 involucri di cellophane con polvere bianca, oltre a due smartphone e 100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di cocaina, per un peso lordo complessivo di 11,36 grammi.

Condotto negli uffici della questura, dagli ulteriori controlli è emerso che l’uomo era sprovvisto di patente di guida e utilizzava diversi alias, oltre a risultare gravato da numerosi precedenti penali.

Per lui è quindi scattato l’arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato trasferito nel carcere delle Sughere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.