7 Agosto 2024

Inseguimento in Piazza della Repubblica: Fermato Tunisino per Ricettazione

Livorno 7 agosto 2024 – Inseguimento in Piazza della Repubblica: Fermato Tunisino per Ricettazione

Nell’ambito dei servizi intensificati per garantire la sicurezza a Livorno, gli agenti della Sezione Volanti, durante l’attività mirata alla prevenzione e repressione dei reati in genere; nel pomeriggio di ieri, in piazza della Repubblica decidevano di procedere al controllo di un motociclo Yamaha Majestic condotto da due soggetti extracomunitari.

Al momento del controllo i due occupanti abbandonavano il mezzo e si davano alla fuga. In via dell’Origine, dopo un breve inseguimento, veniva bloccato uno dei due, mentre il conducente del mezzo riusciva a dileguarsi verso via Garibaldi.

Lo straniero fermato, cittadino tunisino del 1996 , veniva condotto presso gli Uffici per essere deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione, in quanto il motociclo da accertamenti risultava provento di furto, denunciato come tale in data 30 luglio u.s.