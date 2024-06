Home

Inseguimento in Porto, riprese serie televisiva “Solo una madre”, i divieti

3 Giugno 2024

Dalle 12.00 del 4 giugno sino alle 4.00 del 5 giugno, divieto di transito lungo la via del Molo Mediceo nel corso delle riprese di un inseguimento

Dalle 12:00 di martedì 4 giugno 2024 fino alle ore 04:00 di mercoledì 5 giugno 2024, l’AdSP ha disposto il divieto assoluto di transito, sia veicolare che pedonale, lungo la via del Molo Mediceo, a partire dalla rotatoria dell’Andana delle Ancore sino all’intersezione con la Spianate del Molo Mediceo, nei pressi del Circolo nautico Orlando. La decisione è stata presa per consentire le riprese di un inseguimento per la serie televisiva “Solo una Madre”.

Il divieto di transito lungo il percorso evidenziato in rosso nello stralcio planimetrico si applicherà tuttavia solo e soltanto nel corso delle riprese televisive dell’inseguimento. Ciascuna ripresa durerà qualche minuto.

Sarà compito della società Mari Film apporre, prima dell’avvio di ciascuna ripresa televisiva, transenne mobili, presidiate da personale incaricato, presso tutti gli accessi e intersezioni da cui possano immettersi persone non autorizzate o estranee alle riprese e provvedere alla adeguata gestione degli spettatori e dei pedoni durante tutta la durata delle riprese televisive, al fine di scongiurare la loro presenza o transito nelle aree interessate dal percorso dell’inseguimento;

Il divieto si applica anche ai mezzi in sosta lungo il Muro del Piano (evidenziato in verde nella planimetria). E’ inoltre disposto il divieto di sosta al di fuori degli appositi stalli di parcheggio in tutta l’area interessata dalle riprese televisive e il divieto assoluto di sosta anche negli appositi stalli presenti nel tratto finale di via del Molo Mediceo, evidenziato in azzurro nel sottostante stralcio planimetrico.