17 Ottobre 2024

Livorno 17 ottobre 2024 – Inseguimento nella notte, spacciatore in carcere

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2:30, un inseguimento si è concluso con l’arresto di un giovane spacciatore. Gli agenti delle Volanti della Polizia, mentre transitavano in Piazza dei Domenicani, hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga precipitosamente, scatenando un rapido inseguimento.

La corsa è terminata in Via della Campana, dove il giovane è stato definitivamente bloccato grazie alla manovra della Polizia che gli ha sbarrato la strada. Durante la fuga, il sospetto ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli sotto dei bidoni dell’immondizia lungo il percorso. Gli agenti, recuperati gli oggetti abbandonati, hanno rinvenuto un “panetto” di hashish del peso di 93,38 grammi e un pacchetto sigillato contenente 5,03 grammi di cocaina.

Il giovane, successivamente identificato come un cittadino tunisino, è stato trovato anche in possesso di 680 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio. Dopo aver fornito false generalità, l’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90, e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e falsa dichiarazione sull’identità.

Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale delle “Sughere” di Livorno, in attesa di ulteriori provvedimenti.