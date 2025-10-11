Home

11 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025 Inseguito da un uomo col coltello, si difende lanciando un oggetto: denunciati entrambi

I Carabinieri, all’esito di un intervento disposto dalla Centrale Operativa in via della Pina d’Oro dove era stata segnalata una lite tra due persone, hanno rintracciato entrambi in evidente stato di alterazione ed in contrasto per futili motivi.

Durante l’alterco il primo avrebbe estratto un coltello col quale avrebbe minacciato l’altro che, per reazione, salito in casa, avrebbe cercato di raggiungerlo lanciando un oggetto contundente metallico dalla finestra.

Con il tempestivo intervento dell’equipaggio del nucleo radiomobile è stata riportata la calma e non ci sono stati feriti.

Nel corso delle ulteriori attività di ricostruzione ed approfondimento della vicenda, sono state eseguite delle perquisizioni concluse con il sequestro di un coltello ed una fiocina della lunghezza di circa un metro a carico dei due predetti. La vicenda si è conclusa con il deferimento dei due uomini all’Autorità Giudiziaria di Livorno competente per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose.