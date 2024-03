Home

10 Marzo 2024

Livorno 10 marzo 2024 – Insidiosa trasferta a Fiorenzuola per Libertas

Dopo due vittorie casalinghe consecutive – contro Gema Montecatini e Lissone Brianza –, il rinvio della trasferta di Sant’Antimo per gli impegni in Nazionale olandese di Williams – e il successo di domenica scorsa al PalaMacchia con Salerno, la Akern Libertas torna a giocare in trasferta. Gli Amaranto saranno di scena sul campo di Fiorenzuola Bee per una partita dall’elevato tasso di difficoltà. La squadra Emiliana, infatti, tra le mura amiche vanta un ruolino di marcia di tutto rispetto: 10 successi e appena 3 sconfitte. Un cammino quasi netto, identico a quello di Pielle ed Herons Montecatini.

Fiorenzuola trova negli esterni i propri punti di forza: Venturoli viaggia con il 55% da 2 e il 44% da 3. Preti (14,3 punti media a partita) e Sabic (13,5) sono gli altri maggiori terminali offensivi. Il reparto lunghi, composto da Seck e Biorac (43 anni in due) è giovane e pericoloso. In sostanza alla Libertas servirà una prestazione di grande spessore se vuole portare a casa i due punti. In casa amaranto figura tra i convocati Amos Ricci che aveva saltato le sfide interne con Gema e Salerno a causa di un malanno a una caviglia. Palla a 2 alle 18. Arbitri Settepanella di Roseto degli Abruzzi e Correale di San Donà di Piave.

