Home

Sport

Basket

Insidiosa trasferta per la Libertas nella tana del Montecatini

Basket

31 Ottobre 2023

Insidiosa trasferta per la Libertas nella tana del Montecatini

Livorno 31 ottobre 2023

Domenica scorsa la Akern Libertas ha ritrovato il feeling con la vittoria che mancava da tre turni.

Domani sera nella tana di Gema Montecatini serve un blitz per confermare i progressi visti contro i Sabini e per dare continuità a quel successo.

La trasferta, però, presenta un altissimo coefficiente di difficoltà. Gema infatti è squadra solida in tutti i reparti. Savoldelli e Corgnati hanno punti nelle mani. Passoni e Di Pizzo pure fisicità.

E al posto del ‘mangiapalloni’ Laganà, dopo la brutta parentesi di Legnano, è arrivato il livornesissimo Saverio Mazzantini a garantire al coach Del Re (altro livornese, per giunta tifoso LL) la quadratura del cerchio. Gema è reduce dalla convincente vittoria sul campo di Arechi Salerno, per cui è pure in fiducia.

La Libertas dovrà spalmare energia e concentrazione per tutti i 40’ altrimenti la sfida diventerà molto complicata.

Queste le parole di coach Andreazza:

“Giochiamo subito dopo tre giorni dopo una bella prestazione che ci ha restituito un po’ di fiducia e di consapevolezza. La vittoria con Rieti ha dimostrato che il gruppo è compatto e che tutti possono essere protagonisti nel corso della singola gara.

Gema è una squadra in salute, ben allenata, con una precisa identità e ricca di talento. Servirà uno sforzo collettivo per limitare i loro esterni che hanno molti punti nelle mani”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin