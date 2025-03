Insidiosa trasferta piemontese per la Pallacanestro Don Bosco

Home

28 Marzo 2025

Domenica di lavoro per la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco, impegnata nella lunga trasferta piemontese, a Bra, sul parquet di una compagine, appunto quella di casa, da prendere assolutamente con le molle.

I rossoblu labronici però hanno poco da pensare agli avversari, quella in terra piemontese è la prima di tre finali, quelle rappresentate dalle ultime partite di stagione regolare, nelle quali la compagine di Giuseppe Di Manno cerca di raggiungere la salvezza diretta, obiettivo non semplice, ma neanche impossibile, da raggiungere.

Infatti, la Pallacanestro Don Bosco naviga al decimo posto, con due lunghezze di ritardo dalla coppia composta da Area Pro 2020 Piossasco e Gino Landini Lerici, margine da colmare negli ultimi tre episodi della stagione regolare, a partire dalla sfida con l’Abet Bra, a sua volta a caccia di punti preziosi nella corsa ai playoff.

La squadra di Michele Siragusa si presenta al cospetto della Pallacanestro Don Bosco reduce dalla sconfitta di Genova, e proverà a tornare ai due punti facendo leva sui suoi giocatori migliori, tra i quali spiccano l’esperto playmaker Pulina ed il centro Corvalan, due che segnano rispettivamente 14,1 e 13,4 punti ad allacciata di scarpe. Proprio limitare questo asse è il primo “must” della Pallacanestro Don Bosco per espugnare Bra e conquistare due punti di platino per il futuro del torneo.

Ne è ben consapevole anche il coach Giuseppe Di Manno, che presenta così il confronto: “Quella di Bra è la prima di tre partite che decideranno il nostro destino; andiamo a giocare su un campo difficile, nel quale i piemontesi hanno messo in difficoltà anche le squadre migliori del girone. All’andata furono bravi a metterci in difficoltà, espugnando il “PalaMacchia”, noi saliamo sul pullman con grande fiducia per una trasferta nella quale proveremo a mettere sul parquet piemontese grande energia per riuscire a portare a casa due punti davvero importanti”.

