Insieme per la vita dona ai consultori 6mila euro di attrezzature

24 Marzo 2025

LIVORNO, 24 marzo 2025

L’associazione “Insieme per la vita” fondata dal professor Luciano Vizzoni ha donato un ecografo palmare, una tavola ottometrica pediatrica e un oftalmoscopio per un valore di circa 6mila euro ad uso dei consultori della Zona Livornese.

“L’associazione “Insieme per la vita” anche questa volta – ammette Cinzia Porrà, direttrice Zona Distretto Livornese – ha accolto la nostra richiesta e come sempre ha impegnato energie per soddisfare un nostro bisogno, dimostrando sempre di essere vicina con grande umanità a sostegno alla comunità cittadina rivolgendo la sua attenzione ai bisogni di donne e bambini. Le nuove apparecchiature daranno così un prezioso contributo non solo nei consultori, ma non solo anche in condizioni particolari come quelle legati agli sbarghi dei migranti o delle persone che non possano accedere alle nostre strutture, ma abbiano bisogno di servizi al domicilio). È l’ennesima dimostrazione di vicinanza da parte dell’associazione alla nostra comunità è una vera e propria sicurezza per integrare le nostre risposte ai nostri bisogni della popolazione”.

“La donazione presentata oggi – conferma Rosa Maranto, direttrice Area Consultoriale Azienda USL Toscana nord ovest – interviene a sostegno di popolazione particolarmente vulnerabile come sono appunto i bambini che non possono ancora essere presi in carico dal pediatra di libera scelta e le donne che per una serie di circostanze non accedono ai servizi assicurati nelle forma tradizionali. La donazione di un ecografo palmare con sonda wireless è stata utilizzata proficuamente per l’assistenza alle donne migranti durante l’accoglienza al porto, ma ha anche consentito l’ampliamento dell’attività al Consultorio Centro a completamento diagnostico delle visite e potrà essere utilizzata per eventuali visite domiciliari. La tavola ottometrica pediatrica e l’oftalmoscopio al Consultorio Est completano l’attività della Pediatra di comunità per tutti quei bambini che, trovandosi in situazioni particolari, temporaneamente non possono essere presi in carico dal pediatra di libera scelta”.

“Siamo felici ed onorati di poter continuare la missione per la quale nel lontano 1985 era nata questa associazione – dice Paola Pomponi, presidente “Insieme per la vita” – grazie all’intuizione e all’impegno dell’indimenticato professor Vizzoni. Da parte nostra è una grande soddisfazione riuscire a sostenere azioni che possano portare un aiuto concreto rivolte a bambini, e in generale a persone, in estrema difficoltà. Da parte nostra confermiamo tutta la disponibilità a supportare le attività dedicate ai più piccoli perché siamo convinti che curare i bambini voglia dire curare il futuro di tutti”.

All’evento, oltre ai rappresentanti dell’associazione, erano presenti anche Beatrice Gigantesco (pediatra di comunità Consultori Livorno), Marzia Chellini (responsabile ostetriche Area territoriale Livorno) e Isabella Iori (responsabile ostetriche Consultori Livorno).

