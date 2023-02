Home

20 Febbraio 2023

Insieme per la Vita donerà un Vapotherm a Pediatria Livorno

Livorno 20 febbraio 2023 – Insieme per la Vita donerà un Vapotherm a Pediatria Livorno

Il giorno mercoledì 22 febbraio, alle ore 10, presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Livorno, avverrà la consegna ufficiale di un Vapotherm Precision Flow Hi-VNI™, sistema di riscaldamento e umidificazione dei gas nell’ossigenoterapia ad alti flussi necessaria in situazioni subacute di neonati e bambini.

Questo sistema viene donato dall’Associazione “Insieme per la Vita ODV” per onorare la memoria del compianto Dr. Maurizio Pesce, già pediatra presso quel reparto ospedaliero e finanziata in grandissima parte con i contributi arrivati all’associazione come regalo di nozze per la figlia Ottavia.

