Insieme per Magrignano incontra l’Amministrazione, i risultati dell’incontro

13 Marzo 2023

Insieme per Magrignano incontra l’Amministrazione, i risultati dell’incontro

Incontro tra Amministrazione Comunale e Associazione Insieme per Magrignano

Livorno, 13/03/2023

L’Associazione Insieme per Magrignano ha incontrato il Sindaco Luca Salvetti per avere una serie di risposte inerenti le lavorazioni in essere all’interno del quartiere Borgo di Magrignano.

Il Sindaco Salvetti comunica che gli uffici comunali hanno lavorato di concerto per presentare le risposte alle richieste formulate dall’associazione nella mail inviata al Comune di Livorno il 18 Novembre 2022.

Allo stato attuale l’amministrazione sta dialogando con il curatore fallimentare per la presa in carico di quelle aree ancora non passate al comune ove si riscontrano difficoltà oggettive.

Le aree che invece a breve saranno in carico al comune sono quelle relative alla sicurezza idraulica del quartiere stesso, Cassa di Espansione e area di Golena.

Mentre per la Cassa di Espansione i lavori sono già iniziati e finiranno nel corso del 2023, per l’Area di golena gli uffici comunali stanno lavorando all’acquisizione.

Viene evidenziato che è stato già presentato un progetto in fase preliminare per accedere ad un contributo per la realizzazione nell’area di un parco a verde con ciclabile e pista pedonale.

Parco a verde e ciclabile che il comune si impegna a realizzare tramite contributi Regionali/Statali o con interventi diretti.

L’Associazione aveva richiesto anche quale opere fossero già in carico al comune e quali fossero prossime al passaggio, a risposta di questo quesito l’amministrazione ha presentato due planimetrie dove si evidenziano tali opere.

Dalle planimetrie si evince che a Gennaio 2024 tutte le strade principali del quartiere saranno in carico come manutenzione e decoro al Comune di Livorno.

Per quanto riguarda la possibilità di Patti di collaborazione, il Sindaco indica praticabile questa via e assicura la disponibilità della Vice Sindaco e Dell’Assessora Viviani a lavorarci fattivamente, partendo però dall’individuazione delle opere, quindi da una base tecnicamente verificata, seguendo la procedura indicata nella pagina della Rete civica, dedicata ai Patti di collaborazione

Nell’incontro vengono affrontati anche i seguenti punti

Bretella Collegamento Via Lipitzer – Via della Padula

Il progetto è nel programma delle opere pubbliche e sarà approvato entro il 2023 con realizzazione subito successiva.

Segnaletica orizzontale e parcheggi:

La segnaletica del Quartiere è stata completamente ripassata sia per attraversamenti che precedenze, inoltre sono stati realizzati i dissuasori visivi.

La segnaletica orizzontale dei parcheggi sarà realizzata entro giugno.

Trasporto Pubblico Locale:

L’Assessore Cepparello ha comunicato che da Gennaio 2024 (cercando di accelerare per il periodo autunnale 2023 con la partenza delle scuole) sarà prevista l’attivazione della Lam verde che collegherà Borgo di Magrignano con il centro città in 10 minuti.

Si sta verificando con Autolinee Toscane, la possibilità – in questa fase – di riportare la fermata dell’autobus in Via Costanza al fine di facilitare gli anziani e i disabili che non possono raggiungere l’attuale fermata, troppo lontana.

Il Sindaco conclude il resoconto e resta disponibile per i vari chiarimenti o richieste che vengono successivamente espletate durante l’incontro.

L’incontro si conclude con il ringraziamento da parte del Presidente dell’Associazione Walter Carpentiere, che si dichiara soddisfatto nell’attesa che venga effettuato quanto promesso auspicando che si trovi la maniera per superare l’impasse del passaggio delle aree apup al comune che in una precedente riunione si era impegnato a completarle quando l’Associazione avrebbe ultimato le pavimentazioni.

Il modo in cui si è approcciato l’incontro, l’interessamento e il buon lavoro svolto da tutti gli uffici comunali in sinergia con la parte politica ha permesso di trovare sul tavolo risposte comunque esaustive alle richieste fatte da parte dell’associazione.

Si rende fondamentale un continuo dialogo tra associazione e comune in maniera da verificare il corretto avanzare dei lavori al fine del completamento e riqualifica dell’intero quartiere.

Oltre al dialogo con l’Amministrazione Comunale nel cercare soluzioni condivise, continua l’opera dell’Associazione all’interno del quartiere al fine di rendere più sicuro lo stesso, nell’ultimo periodo si stanno perfezionando le pratiche per la messa in opera di lampioni fotovoltaici con sensore di prossimità da inserire nel contesto delle Apup. Illuminazione il cui scopo, oltre che a rendere visibile il calpestio di chi si muove in quelle zone al buio, è quello di dissuadere persone che sfruttano le zone buie per fini illeciti.

Tutto questo è reso possibile dall’utilizzo dei fondi del 5 x 1000 destinati annualmente dai residenti all’Associazione.

Il Presidente dell’Associazione Insieme per Magrignano.

Walter Carpentiere