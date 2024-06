Home

Integratori alimentari non a norma, sanzionato un 59enne livornese

17 Giugno 2024

Livorno 17 giugno 2024 – Integratori alimentari non a norma, sanzionato un 59enne livornese

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, nell’ambito dei servizi disposti dal superiore Comando per la Tutela della Salute nel settore degli integratori alimentari, in sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno che concorre nei servizi con i dipendenti comandi territoriali rispettivamente competenti per territorio, orientati alla ricerca dei prodotti pericolosi per la salute dei consumatori, hanno elevato sanzione amministrativa a carico di un 59enne livornese titolare di rivendita di integratori nel capoluogo labronico.

Nel corso del controllo, i militari hanno accertato che nell’esercizio commerciale erano esposti per la vendita prodotti preconfezionati di varie marche e formati, muniti di etichette sprovviste delle previste diciture e indicazioni in lingua italiana.

Fra questi, 21 confezioni di prodotti per il valore commerciale stimato di circa euro 600, sono state sequestrate in via cautelare, oltre ad essere colpito da sanzione ammontante a auro 2.000.

I controlli dei Carabinieri del NAS e dell’Arma territoriale proseguiranno su tutto il territorio provinciale, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti.