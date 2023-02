Home

28 febbraio 2023 – Integratori: in Italia crescono i numeri delle vendite e le quota rosa

Il comparto degli integratori cresce, in Italia, a un tasso medio annuo del 9,5%. A sottolinearlo sono stati i risultati dell’incontro, andato in scena a Milano nei giorni scorsi, tra 50 imprenditori del settore.

La posizione del nostro Paese a livello europeo è apicale. L’Italia, infatti, è il primo mercato UE per quanto riguarda i supplementi alimentari. Numeri alla mano, il 26% circa del market share in ambito integratori ha i colori della nostra bandiera. In seconda posizione troviamo la Germania, con il 19%, e la Francia con il 15. Anche le esportazioni stanno andando benissimo: il nostro Paese, infatti, è all’ottavo posto a livello mondiale.

Con un boost arrivato a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria, che ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione, l’acquisto dei supplementi alimentari – nel 2022, i più scelti sono stati i probiotici, seguiti dai sali minerali e dai supplementi a base di vitamine – va gestito cercando il massimo dell’affidabilità.

Per fortuna, anche online è possibile trovare portali che la garantiscono. Non è un caso che sempre più persone scelgano di comprare integratori su Farma27 e altre farmacie in rete autorizzate dal Ministero della Salute.

In merito alle prospettive per il futuro, tra gli obiettivi rientra il fatto di rafforzare il ruolo degli integratori alimentari come strumenti di prevenzione, anche con il fine di alleggerire il peso sul sistema sanitario nazionale.

Gli imprenditori del settore stanno lavorando anche all’integrazione delle tecnologie digitale nei processi di sviluppo aziendale. La tecnologia, nelle prospettive dei player di settore, avrà un ruolo centrale anche dal punto di vista della gestione delle informazioni mediche. Da non dimenticare è poi il focus sull’implementazione dell’Internet of Things. Numerosi imprenditori, inoltre, mirano al miglioramento, sempre grazie al digitale, delle relazioni e delle comunicazioni con il farmacista.

Tornando un attimo ai record del nostro Paese, è doveroso citare il fatto che, ad oggi, un’azienda su due nel settore degli integratori ha un manager donna. Questi numeri permettono al comparto di differenziarsi rispetto ad altri dove, dal punto di vista della parità di genere, ci sono ancora grandi passi da compiere.

Con un giro d’affari che ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato, crescendo dell’8% rispetto al 2014, il mondo degli integratori in Italia, come abbiamo visto poco fa, guarda al futuro con la tecnologia come parola d’ordine, cercando di includere nei processi produttivi anche la realtà aumentata. Da qui a due anni, si attende il raggiungimento di un fatturato pari a 5 miliardi di euro.

