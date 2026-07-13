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Intelligenza Artificiale, lavoro e democrazia: il 14 luglio il confronto alla Festa dell’Unità di Livorno

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13 Luglio 2026

Intelligenza Artificiale, lavoro e democrazia: il 14 luglio il confronto alla Festa dell’Unità di Livorno

Livorno 13 luglio 2026 Intelligenza Artificiale, lavoro e democrazia: il 14 luglio il confronto alla Festa dell’Unità di Livorno

L’intelligenza artificiale sta già trasformando il mondo del lavoro, il funzionamento delle istituzioni e il modo in cui produciamo conoscenza e prendiamo decisioni. Di fronte a questa rivoluzione, la sfida non è soltanto tecnologica, ma profondamente politica: come governare il cambiamento affinché sia al servizio delle persone, dei diritti e della democrazia?

Sarà questo il filo conduttore dell’incontro “L’IA al servizio delle persone – Lavoro, democrazia e innovazione nell’Europa che vogliamo”, in programma martedì 14 luglio alle ore 18.15 nell’ambito della Festa dell’Unità di Livorno, presso la Rotonda d’Ardenza.

L’iniziativa, moderata da Simone Aprea, responsabile Innovazione e Transizione Digitale della Federazione PD Livorno, metterà a confronto il punto di vista della politica, della ricerca e delle istituzioni per approfondire opportunità e criticità dell’intelligenza artificiale, dal futuro del lavoro agli equilibri democratici, fino al ruolo dell’Europa nello sviluppo di tecnologie strategiche.

Interverranno Stefania Bonaldi, componente della Segreteria Nazionale del Partito Democratico con delega a Pubblica Amministrazione, Professioni e Innovazione e coordinatrice del Laboratorio Politiche Tecnologiche; Michele Magnani, Assessore all’Innovazione del Comune di Livorno; Lorenzo Corea, avvocato, PhD e ricercatore universitario esperto di diritto dell’innovazione; Alessandro Gazzetti, dottorando della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Nel corso del dibattito si parlerà dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro e sulle professioni, della fiducia nei sistemi di IA, delle implicazioni per la democrazia, del ruolo delle amministrazioni pubbliche nell’innovazione e della necessità di costruire un modello europeo capace di coniugare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti, competitività e partecipazione democratica.

L’incontro si inserisce nel percorso di elaborazione promosso dal Laboratorio Politiche Tecnologiche del Partito Democratico, che nelle scorse settimane ha presentato un Position Paper dedicato agli effetti dell’intelligenza artificiale sulla trasformazione del lavoro e sta sviluppando proposte per una governance europea dell’innovazione, tra cui quella di un grande Centro Europeo di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale, ispirato al modello del CERN, con l’obiettivo di rafforzare la sovranità tecnologica europea e promuovere uno sviluppo dell’IA orientato al bene comune.

Le conclusioni saranno affidate al consigliere comunale Valerio Ferretti, primo firmatario della mozione che sarà prossimamente presentata al Consiglio comunale di Livorno per esprimere il sostegno della città alla proposta di istituire un Centro Europeo di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale, sul modello del CERN. L’iniziativa rappresenta il naturale collegamento tra il lavoro sviluppato a livello nazionale dal Laboratorio Politiche Tecnologiche e l’impegno che il Partito Democratico intende portare avanti anche sul territorio livornese, affinché l’innovazione diventi un tema centrale del dibattito pubblico e delle politiche locali.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza