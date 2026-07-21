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Intensificati i controlli della Polizia, il bilancio del fine settimana a Livorno e provincia

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21 Luglio 2026

Intensificati i controlli della Polizia, il bilancio del fine settimana a Livorno e provincia

Livorno 21 luglio 2026 Intensificati i controlli della Polizia, il bilancio del fine settimana a Livorno e provincia

Controlli straordinari del territorio nel fine settimana: intensificata l’attività della Polizia di Stato nella provincia di Livorno.

La Polizia di Stato di Livorno il fine settimana appena trascorso ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella città di Livorno e nei comuni di Rosignano, Cecina, Piombino e Portoferraio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, verificare la regolarità della presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale e garantire maggiori condizioni di sicurezza.

Comune di Livorno

In particolare nel territorio del Comune di Livorno, nel corso delle attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo. Lo stesso è stato inoltre deferito in stato di libertà per i reati di minacce gravi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ambito dell’operazione inoltre è stato identificato un soggetto che, dopo aver consumato presso un esercizio commerciale, si è rifiutato di saldare il conto. Nei suoi confronti è stato contestato il reato di insolvenza fraudolenta.

Nel corso delle medesime attività, un altro uomo è stato fermato e deferito in stato di libertà per il furto di diversa merce asportata da un supermercato cittadino.

Complessivamente, i controlli svolti dalla Polizia di Stato nel territorio del comune di Livorno hanno consentito di identificare 150 persone.

Comune di Rosignano

Nella giornata di venerdì 17, a Rosignano gli operatori hanno identificato due cittadini stranieri a bordo di un’autovettura. A seguito degli accertamenti è stato disposto il ritiro del permesso di soggiorno nei confronti di uno dei due

Nel corso del week end sempre a Rosignano, sono state identificate complessivamente 30 persone.

Comune di Cecina

A Cecina i controlli di polizia, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e prevenzione dei fenomeni criminosi hanno condotto all’identificazione di 40 soggetti e all’arresto di due uomini colti in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti sintetiche.

Comune di Piombino

A Piombino le attività hanno permesso l’identificazione di 40 persone e il controllo di 12 veicoli; nel corso degli accertamenti è stato inoltre eseguito il sequestro amministrativo di un’autovettura ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada.

Sempre a Piombino sono stati effettuati controlli nei parcheggi della località Baratti, finalizzati alla prevenzione dei furti su autovetture in sosta.

Comune di Portoferraio

A Portoferraio sono state identificate 30 persone ed effettuati due posti di controllo.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità, attraverso servizi mirati finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della normativa vigente.