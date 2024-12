Home

Intercettato mini drone nel carcere di Livorno

31 Dicembre 2024

Livorno 31 dicembre 2024 – Intercettato mini drone nel carcere di Livorno, a darne notizia è Candia Agostino che al contempo plaude l’operato degli agenti

Il Segretario Provinciale del SINAPPE (CANDIA Agostino) dichiara: ” Sono lieto di comunicare che grazie alla dedizione della Polizia Penitenziaria siamo riusciti a intercettare un mini drone

nel percorso di sentinella del carcere di Livorno.

Ancora una volta, la nostra lotta contro la criminalità organizzata, che pare non conoscere limiti nemmeno alla vigilia del nuovo anno, ha avuto successo.

Questo è un chiaro segnale che la sicurezza all’interno delle nostre strutture è una priorità, e non ci fermeremo davanti a nessun ostacolo.

Ringraziamo tutto il personale per la loro abnegazione e professionalità. Uniti, continueremo a garantire la legalità e la sicurezza.

Colgo l’occasione per rinnovare i migliori auguri per un sereno e felice Anno Nuovo. Che il 2025 porti pace, sicurezza e successo a tutti.”