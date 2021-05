Home

Interdanza, l’edizione 2021 sarà totalmente in digitale

14 Maggio 2021

Dal 14 al 19 giugno sulla piattaforma Zoom

L’edizione 2021 si terrà dal 14 al 19 Giugno totalmente in digitale, tramite la piattaforma Zoom

Per qualsiasi informazione e per effettuare le iscrizioni visitate il nostro sito www.interdanza.it

INTERDANZA 9° – Digital Edition

Interdanza è un progetto didattico-culturale, ideato dall’Associazione Interculturale arts4all e Laboratorio di Danza e Movimento di Livorno ed è rivolto a tutti gli allievi che studiano danza. La nostra mission è quella di promuovere la pratica e la conoscenza della danza e della cultura in senso lato.

Vogliamo offrire l’opportunità a tutti i ragazzi e ragazze che lo desiderano di partecipare a vari incontri di stage e masterclass con Maestri di grande spessore ed esperienza.

L’emergenza pandemica causata dal Covid 19 sta mettendo a dura prova l’intero mondo dello spettacolo.

Le ricadute sono state prevalentemente di natura psicologica per tutti i ballerini che hanno perso quel momento di studio, collettività e benessere connesso alla danza.

Danzare produce effetti benefici su corpo e mente, aiuta ad alleviare lo stress e aumenta le difese immunitarie, fattore di estrema importanza soprattutto nel contesto attuale.

I più giovani in questo periodo si sentono smarriti e confusi. Il nostro progetto assolve anche ad una funzione sociale mai come ora cruciale.

Internet si è trasformato quasi in uno strumento di sopravvivenza per tutti coloro costretti a rimanere a casa, con le scuole di ballo e i teatri chiusi e la perenne paura di stare vicini.

Danzare idealmente insieme ed evadere da una realtà difficile sono le linee guida che ci hanno ispirato per l’edizione di quest’anno.

Un segnale di speranza, per continuare a coltivare la propria passione per un’arte tra le più colpite dall’impossibilità del contatto e della condivisione imposte dall’emergenza sanitaria.

L’edizione 2021 di Interdanza, pur se ridotta forzatamente a causa delle restrizioni per il Coronavirus nei tempi e nelle attività, riserva molti appuntamenti immancabili per tutti gli appassionati del mondo della danza di ogni genere.

Vogliamo regalare una settimana di danza, condivisione e – soprattutto – tanti sorrisi.

Il mondo ne ha bisogno.



Il progetto:

L’evento si svolgerà online dal 14 Giugno al 19 Giugno 2021 e si articolerà in quattro sezioni:

1) Stage: 17-18 Giugno 2021

2) Masterclass & Convegni: 14-15-16 Giugno 2021

3) Manifestazione “Con-Corriamo”: 14-18 Giugno 2021

4) Gala internazionale: 19 Giugno 2021

GLI STAGE

Gli Stage riguarderanno la danza classica, quella contemporanea e quella hip hop e saranno tenuti da Maestri di fama nazionale e internazionale. Inoltre, saranno divisi in due classi: una dedicata a ragazze e ragazzi dagli 8 agli 11 anni, e un’altra dai 12 anni in su.

I CONVEGNI

I Convegni saranno dedicati al futuro del teatro in Italia nei prossimi anni e all’importanza della realtà del liceo coreutico per il territorio. La Masterclass, invece, si occuperà del rapporto Maestri-alunni dal punto di vista psicologico nel periodo della pandemia.

La Manifestazione “Con-Corriamo“

La Manifestazione “Con-Corriamo” avrà ad oggetto dei video di danza autoprodotti e sarà suddiviso in due categorie: “Mostra la tua Creatività” (per i giovani ballerini dagli 8 agli 11 anni) e “Mostra il tuo Talento” (dai 12 anni in su). Maestri di caratura internazionale con grande generosità assegneranno delle borse di studio per i più prestigiosi eventi di danza al mondo. Al contempo la comunità social potrà esprimere la sua preferenza attraverso i like: in palio la partecipazione gratuita all’edizione di Interdanza 2022.

Le coreografie ritenute più interessanti da Interdanza saranno inserite nel video celebrativo del Gala internazionale Interdanza 2021 in cui figurano ballerini professionisti di altissimo profilo.

Questo progetto continuerà quindi a rappresentare un’importante opportunità di crescita umana e personale, e non solo artistica.

Teniamo molto a questa iniziativa pensata in particolare per tutti i giovani che desiderano emergere ed avere la loro possibilità in una realtà a volte dura e apparentemente irraggiungibile.

Per tale motivo abbiamo deciso di prevedere costi “popolari”, accessibili a tutti, rappresentando un’eccezione -e speriamo solo la prima e non l’unica- nel panorama dei festival dedicati alla danza.

L’importanza di questo progetto per il territorio è testimoniata dal patrocinio pluriennale del Comune di Livorno, dal sostegno del Teatro Goldoni che ha concesso i propri spazi al festival e dal Liceo coreutico “N. Palli” che ha concluso nel proprio progetto di alternanza scuola-lavoro Interdanza.

Ringraziamo gli sponsor: BellaVista Ristorante Mare; Rotary Club Livorno, Alessandro Tei Rappresentanze Industriali, La Chicchera articoli da regalo e moda; Anima & Corpo; Passo di danza; Ristorante Guglie; Scuola di danza Dea

