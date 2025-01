Livorno, 10 gennaio 2025 Interesse a Darsena Europa, sindacati: “segnale importante per porto e territorio”

Accogliamo con favore ed esprimiamo soddisfazione per la notizia della manifestazione di interesse per la Darsena Europa avanzata da una cordata composta da MSC, Gruppo Neri e Lorenzini. Si tratta di un segnale importante per tutto il porto e in generale per tutto il territorio.

La concretizzazione del progetto Darsena Europa potrebbe infatti costituire un punto di svolta fondamentale per il rilancio di Livorno, in termini occupazionali, economici e sociali. L’infrastruttura potrà infatti garantire un’importante opportunità di diversificazione e sviluppo e siamo convinti che porterà benefici non solo al traffico container ma anche a tutte quelle attività legate alle crociere e alla movimentazione di rotabili e forestali.

In questi mesi Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sono state in prima linea per facilitare il dialogo sociale tra gli attori in campo, auspicando un interesse concreto da parte di qualche cordata per la Darsena Europa. L’auspicio adesso è che l’operazione possa chiudersi in tempi brevi per arrivare il prima possibile allo stanziamento concreto degli investimenti.

E’ quanto dichiarano:

Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil)

Dino Keszei (Fit-Cisl)

Gianluca Vianello (Uiltrasporti)