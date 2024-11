Home

7 Novembre 2024

Interiorama sul palco con i Malamanera, concerto di solidarietà per l’alluvione di Campiglia Marittima

Livorno 7 novembre 2024 – Interiorama sul palco con i Malamanera, concerto di solidarietà per l’alluvione di Campiglia Marittima

Live sul palco del G AND B di Campiglia Marittima per un concerto di solidarietà dopo i danni dell’alluvione di ottobre

“L’alluvione? A volte fa riaccendere fuochi. Interiorama feat. Malamanera! Si, avete letto bene, i Malamanera si riuniscono per una sera, a sostegno degli amici Interiorama che hanno subito gravi danni a causa della furia dell’acqua e del fango. Un concerto all’insegna della condivisione e della fratellanza. Latinamente, vi aspettiamo!”.

È così che, sulla pagina ufficiale della band, viene descritto il concerto di venerdì 8 novembre al G AND B di Campiglia Marittima (via della Resistenza, 1 | inizio concerto 21.30 | per info e prenotazioni: 0565 855229 | ingresso gratis con offerta libera).

Sul palco gli INTERIORAMA con i MALAMANERA, che si riuniscono per l’occasione, e lo special guest FRANCESCO CERI dei Matti delle Giuncaie: tanta musica live per un concerto di solidarietà che vuole aiutare la band livornese a seguito dei grandi danni dell’alluvione di ottobre agli strumenti e alla strumentazione.

“Ci sentiamo fortunati. Nonostante la crisi climatica che sta vivendo il pianeta, abbiamo riscoperto come la solidarietà sia l’arma più potente di fronte ai problemi, anche quelli più grandi. Nei locali alluvionati qualcosa si è salvato e lo troverete venerdì 8 novembre; se vi sentite solidali potrete acquistarlo per continuare a sostenerci. Resta ancora disponibile anche l’acquisto del disco sul sito di Bandcamp – commentano gli Interiorama, sempre attraverso le loro pagine social – “Katarsi…un po’ pop”, invece, è il titolo dell’illustrazione che Federica Cafaro ci ha regalato in occasione del concerto; la troverete in due versioni, in tiratura limitata, e farà parte della bancarella coloratissima e bellissima”.