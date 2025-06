Home

Eventi

International Yoga Day 2025, alla Terrazza Mascagni il saluto al sole e una meditazione collettiva

Eventi

19 Giugno 2025

International Yoga Day 2025, alla Terrazza Mascagni il saluto al sole e una meditazione collettiva

Livorno, 19 giugno 2015 International Yoga Day 2025, alla Terrazza Mascagni il saluto al sole e una meditazione collettiva

Anche quest’anno la Terrazza Mascagni farà da scenario alle iniziative organizzate dai centri e dalle scuole di yoga di Livorno in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra in tutto il mondo nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno.

L’evento, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di persone, è aperto a tutta la cittadinanza.

È necessario presentarsi alle ore 19.30 portando un proprio tappetino e indossando abiti comodi, per iniziare alle ore 20.00

Sabato 21 giugno l’iniziativa, come ogni anno, prevede l’esecuzione della pratica del saluto al sole come flash mob collettivo con mantra. Concluderà la manifestazione una meditazione collettiva per la pace e l’unione tra i popoli nel mondo.

“Lo yoga è un modo di essere per affrontare la vita in armonia con il mondo – ricordano gli organizzatori – messaggio che oggi assume ancor più rilevanza. Occorre agire come centri di pace nel luogo in cui ci troviamo. La vera trasformazione parte da noi”.

L’evento, giunto alla undicesima edizione nel mondo, è promosso dalla Rete Olistica di Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno

La manifestazione non ha mai saltato un anno, neppure durante il periodo Covid, perché lo yoga è benessere ed è un messaggio di speranza.

È una pratica che coinvolge corpo e mente, e proprio per questo si inserisce a pieno titolo nelle caratteristiche identitarie della nostra città. Non dimentichiamoci che Livorno alla fine dell’800 diede vita al turismo della salute richiamando persone da tutta Europa”.

“Lo yoga – aggiungono gli organizzatori – è una pratica molto diffusa a Livorno, città che vede la presenza di molte scuole e numerosi centri olistici, tanto che nel 2017 venti realtà si sono unite dando vita alla Rete Olistica Livorno.

L’interesse che riscuote questa disciplina ha richiamato anche la trasmissione di Rai 1, Linea Verde, che ha aperto il servizio dedicato a Livorno con la pratica del Saluto al Sole e dello Yoga nel magnifico scenario della Terrazza Mascagni.

Un ringraziamento va – concludono gli organizzatori – all’assessore al turismo Rocco Garufo, che ci ha concesso il patrocinio”.

International Yoga Day 2025, alla Terrazza Mascagni il saluto al sole e una meditazione collettiva