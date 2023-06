Home

22 Giugno 2023

International Yoga Day, in centinaia alla Terrazza Mascagni per il saluto al Sole (Video)

Livorno, 22 giugno 2023 – International Yoga Day a Livorno: mercoledì 21 giugno appuntamento alla Terrazza Mascagni

Il 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, la Terrazza Mascagni di Livorno si è trasformata in un magnifico scenario per celebrare questa antica disciplina che unisce corpo e mente. L’evento, promosso dalla Rete Olistica di Livorno e patrocinato dal Comune, ha visto la partecipazione di centinaia di persone provenienti da diverse scuole e centri di yoga della città.

Sin dalle ore 19, i partecipanti si sono riuniti sulla Terrazza Mascagni, portando con sé i loro tappetini e indossando abiti comodi. L’iniziativa si è aperta col maestro Gualtiero Vannucci, che ha introdotto una dimostrazione di acro yoga, una forma acrobatica di yoga che ha affascinato il pubblico presente.

Successivamente, alle 19.30, è iniziato il momento clou della serata: il saluto al sole come flash mob collettivo. Le persone hanno eseguito in sincronia le varie posizioni, creando un’atmosfera di armonia e connessione. A guidare l’esecuzione e i mantra di questa edizione è stato il maestro accreditato di yoga Walter Ruta.

Il flash mob è culminato in un coinvolgente momento di kirtan, con la recitazione di mantra e la danza. Questa pratica ha permesso a tutti i partecipanti di immergersi completamente nell’esperienza dello yoga, amplificando l’energia positiva e la sensazione di benessere.

Infine, la manifestazione si è conclusa con una meditazione collettiva per la pace nel mondo. L’importanza di diffondere un messaggio di pace e armonia è stata sottolineata dagli organizzatori, che hanno invitato tutti a diventare centri di pace nei propri contesti di vita.

La settima edizione di questo evento ha dimostrato la forza e la resilienza dello yoga, che non ha mai smesso di diffondere il suo messaggio di benessere, nemmeno durante il periodo di emergenza sanitaria. Livorno, città che vanta numerose scuole e centri olistici, si è confermata come un luogo in cui lo yoga è particolarmente radicato. La presenza di diverse realtà che si sono unite nella Rete Olistica Livorno testimonia l’interesse crescente verso questa pratica millenaria.

Anche la trasmissione televisiva Linea Verde di Rai 1 ha riconosciuto l’importanza dello yoga a Livorno, dedicandole uno spazio nel loro servizio. Il Saluto al Sole e lo yoga hanno trovato un ambiente ideale sulla maestosa Terrazza Mascagni, contribuendo a diffondere ancor di più la consapevolezza e i benefici di questa disciplina.

