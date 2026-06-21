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International yoga day, oggi il saluto al sole alla Terrazza Mascagni

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21 Giugno 2026

International yoga day, oggi il saluto al sole alla Terrazza Mascagni

Livorno 21 giugno 2026 International yoga day, oggi il saluto al sole alla Terrazza Mascagni

La suggestiva cornice della Terrazza Mascagni si prepara ad accogliere ancora una volta l’International Yoga Day, l’evento che ogni anno unisce milioni di persone in tutto il mondo nel segno del benessere, della consapevolezza e della pace. L’appuntamento è fissato per oggi, domenica 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, con ritrovo alle 19.30 e inizio delle attività alle 20.

L’iniziativa, organizzata dai centri e dalle scuole yoga livornesi con il patrocinio del Comune di Livorno, è aperta a tutta la cittadinanza. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi con un tappetino personale e un abbigliamento comodo.

Il momento centrale della serata sarà il tradizionale Saluto al Sole, eseguito in forma di flash mob collettivo accompagnato dal canto dei mantra. A chiudere l’evento sarà una meditazione condivisa dedicata alla pace e all’unione tra i popoli, un messaggio che assume un significato ancora più profondo nell’attuale contesto internazionale.

Giunta all’undicesima edizione mondiale, la manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso anche per Livorno, richiamando ogni anno centinaia di partecipanti. Gli organizzatori ricordano come lo yoga rappresenti molto più di una semplice disciplina fisica: «È un modo di essere e di affrontare la vita in armonia con il mondo. Oggi più che mai è importante diventare centri di pace nei luoghi in cui viviamo, perché ogni autentico cambiamento parte da noi».

Neppure gli anni della pandemia hanno fermato questa iniziativa, che è sempre stata organizzata, diventando un simbolo di speranza e resilienza. «Lo yoga è benessere, coinvolge corpo e mente e si inserisce perfettamente nella storia della nostra città – spiegano ancora gli organizzatori –. Livorno, già alla fine dell’Ottocento, era conosciuta come meta del turismo della salute, capace di richiamare visitatori da tutta Europa».

La città vanta inoltre una lunga tradizione legata alle discipline olistiche. Sul territorio operano numerose scuole e centri specializzati e, già nel 2017, venti realtà locali hanno dato vita alla Rete Olistica Livorno, contribuendo alla diffusione della cultura del benessere.

La notorietà dell’appuntamento livornese ha superato anche i confini cittadini: in una recente edizione la trasmissione Linea Verde di Rai 1 ha scelto proprio il Saluto al Sole alla Terrazza Mascagni per aprire un servizio dedicato a Livorno, valorizzando uno degli scenari più iconici della città.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale e all’assessore al Turismo Rocco Garufo per il patrocinio concesso all’iniziativa, rinnovando l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare a una serata all’insegna del benessere, della condivisione e della pace.