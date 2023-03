Home

Interpellanza Bilanci finanziari ed economici delle partecipate del comune di Livorno, come seguire la diretta

1 Marzo 2023

Livorno, 1marzo 2023 – Interpellanza Bilanci finanziari ed economici delle partecipate del comune di Livorno, come seguire la diretta

La Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio), è stata convocata dalla presidente Stella Sorgente per il giorno per giovedì 2 marzo 2023 alle ore 9.30 per discutere il seguente argomento:

Interpellanza presentata dai consiglieri Romiti, Ghiozzi, Grassi, Di Liberti, Barale, Panciatici e Trotta : “Sui bilanci finanziari ed economici delle partecipate del comune di Livorno” (prot. 8419 – 2023) – Soc. ESTEEM srlu

Soc. ESTEEM srlu

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

I cittadini potranno seguire la diretta streaming anche sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

Seconda Commissione “Bilancio e Patrimonio”

Presidente: Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle); Vicepresidente: Valentina Barale (Buongiorno Livorno).

Altri componenti: Agostinelli Eleonora, Enrico Bianchi, Paolo Fenzi(Partito Democratico); Gianluca Di Liberti (Gruppo Misto), Lucia Grassi (Movimento 5 Stelle), Giorgio Pacini (Futuro!)

