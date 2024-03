Home

5 Marzo 2024

Interruzione corrente in via Grande, Enel: “A disposizione di Confcommercio, lavori notturni non possibili per ragioni di sicurezza”

Livorno, 5 marzo 2024 – In riferimento all’interruzione temporanea del servizio elettrico, prevista per mercoledì 6 marzo tra via Piave e via/piazza Grande a Livorno, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di essere a completa disposizione di Confesercenti per ogni chiarimento.

Nel caso specifico, si tratta di un intervento urgente per la sostituzione di alcune apparecchiature, che risultano in parte danneggiate e che nell’occasione saranno rinnovate attraverso l’installazione di componentistica di ultima generazione con benefici per la continuità e la qualità del servizio elettrico.

Per ragioni di sicurezza non è possibile eseguire le operazioni in orario notturno.

L’orario di fine lavori indicato sui volantini (9:00 – 16:00) è cautelativo e la conclusione potrebbe avvenire con un po’ di anticipo. Peraltro, grazie a bypass da linee di riserva l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze, anche se l’attività porterà miglioramenti a una porzione più ampia di città.

Come condiviso con l’Amministrazione Comunale, che E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione, l’azienda elettrica sta operando a Livorno con un importante piano di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico che in determinate situazioni richiede l’interruzione temporanea del servizio, ma raramente questa necessità si verifica per più volte sulle stesse utenze. Anche nella circostanza in oggetto si tratta di un lavoro singolo che non impatterà ulteriormente sulla clientela interessata in questa occasione.

E-Distribuzione informa altresì che attraverso la app IO i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

