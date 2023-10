Home

5 Ottobre 2023

Interruzione d’acqua, lavori urgenti alla tubatura lungo l’Ugione

Livorno 5 ottobre 2023 – Interruzione d’acqua, lavori urgenti alla tubatura lungo l’Ugione

Questa sera, dalle ore 22 alle ore 8 circa di venerdì 6 ottobre; i tecnici di ASA saranno impegnati nella zona del ponte Ugione per la riparazione urgente della condotta idrica.

Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nell’area compresa tra via Aurelia (dall’altezza della raffineria) e via di Vallin Buio.

Nel corso dei lavori potranno inoltre verificarsi abbassamenti di pressione nelle vie limitrofe all’intervento.

Al ripristino del servizio, che salvo imprevisti avverrà intorno alle ore 8 di venerdì 6 ottobre, potranno manifestarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire col passare delle ore.

