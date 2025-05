Home

Interruzione del servizio idrico in via Roma a Livorno

26 Maggio 2025

Avviso alla cittadinanza di Asa Spa

Mercoledì 28 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, per consentire un intervento sulla rete idrica, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in via Roma dal numero civico 49 fino all’angolo con piazza Attias.

Al termine dei lavori potranno verificarsi fenomeni di torbidità che si esauriranno col passare delle ore.