15 Aprile 2025

Interruzione idrica a Livorno e Stagno per lavori ASA

ASA comunica che, salvo avverse condizioni meteo, dalle ore 21 del 17 aprile alle ore 6 circa del 18 aprile i tecnici saranno impegnati in un intervento di inserimento valvole di sezionamento sull’importante condotta idrica in acciaio di diametro DN 400 in via Firenze presso il Ponte Ugione a Stagno.

Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate sulla via Aurelia dall’altezza di via Guerrazzi (lato Stagno) fino all’intersezione tra via Provinciale Pisana e Pian di Rota (lato Livorno). Le utenze saranno avvisate anche tramite servizio di volantinaggio.

Potranno inoltre verificarsi cali di pressione e torbidità dell’acqua nelle zone limitrofe all’interruzione del servizio, fenomeni che andranno a scomparire con il passare delle ore .

ASA si scusa per il disagio.