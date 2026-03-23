Interruzione idrica per 50 utenze a La Rosa
Livorno 23 marzo 2026 Interruzione idrica per 50 utenze a La Rosa
Dalle 9.30 alle 11.30 di mercoledì 25 marzo, salvo imprevisti, i tecnici di ASA saranno impegnati nel quartiere La Rosa, Comune di Livorno, per un intervento urgente alla rete idrica.
Nel corso dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua alle utenze ubicate nelle vie Martin Luther King, G. B. Vico e Macchiavelli. I lavori riguardano circa 50 utenze.
Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore