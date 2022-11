Home

24 Novembre 2022

Interruzione servizio idrico a Livorno, intervento posticipato per motivi tecnici

Livorno 24 novembre 2022

Qualche giorno fa avevamo pubblicato il comunicato di ASA che informava di una interruzione idrica. L’interruzione era prevista dalle ore 22 circa di giovedì 24 novembre alle ore 9 circa di venerdì 25 novembre, per un importante intervento di riparazione sulla condotta che approvvigiona la zona sud di Livorno.

Questa mattina l’azienda ASA informa che:

l’intervento di questa notte è stato posticipato per motivi tecnici a data da destinarsi

Pertanto non sarà verrà interrotta l’erogazione dell’acqua nel tratto compreso tra la rotatoria della Cigna e via dei Pelaghi.

I cittadini residenti nelle vie delle Macchie, della Padula (nel tratto compreso tra via dell’Uliveta e via del Maestrale); di Scirocco, dell’Uliveta, Grecale, di Limone, Tramontana, dei Condotti Vecchi; Masi e il tratto di via delle Sorgenti compreso tra la rotatoria della Cigna e la Polveriera; al momento non saranno interessati dall’interruzione idrica

