8 Gennaio 2026

Interventi di manutenzione nei centri infanzia “Mondolfi” e “Aquilone”

Livorno 8 gennaio 2025 Interventi di manutenzione nei centri infanzia "Mondolfi" e "Aquilone"

L’Amministrazione comunale ha approvato, finanziato e affidato due progetti esecutivi che prevedono interventi di manutenzione straordinaria per due centri comunali dell’infanzia: il centro “Uberto Mondolfi” in via Fiera di S. Antonino e il centro “L’Aquilone” in via San Carlo.

Il progetto relativo al “Mondolfi”, per un importo complessivo di 168 mila euro, prevede il risanamento delle facciate, ormai interessate da estese porzioni di intonaco scrostato e ammalorato. Tutte le superfici degradate saranno rimosse e successivamente ricostruite. L’intervento comprende inoltre il recupero corticale degli elementi in calcestruzzo armato. Una volta completata la posa dei nuovi intonaci, si procederà alla tinteggiatura di tutte le superfici esterne dell’edificio. L’appalto prevede infine la sostituzione di quattro porte-finestra obsolete e la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma nelle aree gioco. I lavori sono iniziati durante il periodo di chiusura della scuola per le festività natalizie e proseguiranno in maniera graduale, così da garantire lo svolgimento in sicurezza e la continuità dell’attività scolastica. La facciata principale verrà risanata durante la pausa estiva, a scuola chiusa.

L’Aquilone di via San Carlo necessitava della sostituzione degli infissi esterni, ormai vetusti e non più in grado di garantire un adeguato isolamento termico. Il progetto, affidato per un importo complessivo di 102 mila euro, è stato realizzato in gran parte nei primi giorni del nuovo anno, in concomitanza con le recenti vacanze scolastiche. L’intervento ha previsto l’installazione di 19 nuove finestre in legno a doppia anta, con disegno analogo ai precedenti infissi, ma dotate di prestazioni termiche conformi agli attuali standard normativi. L’appalto comprende inoltre una serie di opere edili finalizzate all’eliminazione delle cause di degrado dell’ex magazzino, annesso all’edificio scolastico e da tempo in stato di abbandono. Per tale struttura è prevista anche la fornitura e posa in opera di nuove porte e finestre.

I lavori sono diretti dagli uffici comunali del settore Manutenzione e Cura della Città.