Interventi di pulizia caditoie e ripristino collettori fognari, lavori fino al 30 maggio

25 Maggio 2021

Intervento di ripristino del collettore fognario di via della Scuola Comunale

E dal 31 maggio altri interventi di pulizia e spurgo pozzetti in zona S. Jacopo/Goito

Livorno, 25 maggio 2021 –

Proseguono le operazioni di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali cittadine curate dall’ufficio Progettazione Opere idrauliche e Gestione reti di drenaggio urbano del Comune di Livorno. Si tratta di lavori fondamentali al fine di ridurre il rischio di allagamenti in occasione di forti precipitazioni.

Questa settimana è in programma un intervento di ripristino del collettore di fognatura bianca di via della Scuola Comunale, nel quartiere di Antignano.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, fino a domenica 30 maggio sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via della Scuola Comunale compreso tra il viale di Antignano e il civico 1/bis. Nel contiguo tratto di via della Scuola Comunale compreso tra il civico 1/bis e via Duca Cosimo potranno circolare, a velocità ridotta, solo veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli di soggetti con comprovate necessità. Allo scopo sarà istituito il senso unico alternato con ausilio di movieri.

Su tutto il tratto di via della Scuola Comunale compreso tra il viale di Antignano e via Duca Cosimo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sarà garantito il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza e l’accesso alle abitazioni, alle rimesse e alle attività.

Dalla settimana successiva (da lunedì 31 maggio) sono invece in programma una serie di interventi di pulizia e spurgo di pozzetti e collettori in zona S. Jacopo/Goito.

La cittadinanza è invitata a collaborare rispettando i divieti di sosta che saranno di volta in volta in vigore, per evitare che le operazioni di rimozione delle auto con il carro attrezzi comportino il rallentamento o il rinvio dei lavori.

Questo il cronoprogramma con i gruppi di strade interessate (gli interventi saranno eseguiti in successione a partire da lunedì 31 maggio):

Pulizia e spurgo pozzetti:

via Baquis e via delle Case Rosse

via Pietri

via Orlandi

via San Jacopo in Acquaviva

via della Fonderia e via Mimbelli

via Forte dei Cavaleggeri

via del Ponte, via dell’Antica Polveriera e via Sardegna

piazza Brin, via Corsica e via Malta

via delle Corti e via della Cisterna

via del Moro, via Mazenta e via S. Agostino

via don Angeli e via Carlo Meyer

via Lepanto e via Caprilli

via Betti e via Brin.

Pulizia collettori (interventi eseguiti in successione a partire da giovedì 18 giugno):

via Baquis, via della Fonderia, via Sardegna

via Corsica, via Malta

via Cisterna, via del Moro, via Mazenta

via S. Agostino, via don Angeli, via Caprilli

via Goito fino a Case Rosse, via Goito da Case Rosse a Orlandi, via Goito da Ambrogiana a Lepanto

via Case Rosse, via Pietri, via Orlandi

via San Jacopo in Acquaviva, via Forte dei Cavalleggeri, via Mimbelli

via del Ponte, Piazza Brin, via Carlo Meyer

via Lepanto, via Betti, via Brin.

