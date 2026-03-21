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Cronaca

Interventi edili senza autorizzazione paesaggistica a Monterotondo, scatta la denuncia

Cronaca

21 Marzo 2026

Interventi edili senza autorizzazione paesaggistica a Monterotondo, scatta la denuncia

Livorno 21 marzo 2026 Interventi edili senza autorizzazione paesaggistica a Monterotondo, scatta la denuncia

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Livorno, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici e ambientali, hanno svolto delle verifiche nel territorio del comune di Livorno, in un’area privata, ma sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, rilevando irregolarità. Benché si trattasse di area privata, infatti, erano stati realizzati interventi edilizi senza la prevista autorizzazione necessaria in quanto eseguiti all’interno di una fascia di territorio ricompresa nei 150 metri dalla sponda del torrente denominato Botro del Molino e coperta da vegetazione boschiva.

Il proprietario è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno oltre alla prevista comunicazione diretta al Comune per le successive incombenze amministrative. L’area interessata del Comune di Livorno si trova nei pressi della località Monterotondo.