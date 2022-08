Home

Interventi post alluvione, l’M5S a sostegno del richiamo del Comitato alluvionati

30 Agosto 2022

Livorno 30 agosto 2022 – Interventi post alluvione, l’M5S a sostegno del richiamo del Comitato alluvionati

Sorgente (M5S): “Dopo due anni e mezzo la mozione a mia prima firma non è stata ancora attuata. L’amministrazione dia risposte ai cittadini”.

In vista dell’avvicinarsi della ricorrenza dell’alluvione del 10 settembre, il Comitato alluvionati ha pubblicato sulla stampa locale un articolo dettagliato per richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale e regionale sull’importanza dell’attuazione degli interventi post alluvione.

A sostegno dell’appello interviene Stella Sorgente, la consigliera M5S candidata nel collegio uninominale di Livorno per la Camera dei Deputati, che si è occupata della questione in questi anni. «

Condivido pienamente il richiamo del Comitato alluvionati.

Sul tema, contrariamente a quanto fatto da altre forze politiche, il M5S ha provato a condividere atti in Consiglio comunale che potessero essere sottoscritti e votati da tutti.

È il caso della mozione citata dal Comitato stesso, la n. 22 del gennaio 2020, a mia prima firma e votata all’unanimità dal Consiglio comunale. Come ha denunciato il Comitato, a due anni e mezzo di distanza, purtroppo questa mozione non è ancora stata attuata».

«Nello specifico – spiega la candidata M5S – la mozione prevedeva una serie di richieste e di azioni fondamentali: innanzitutto reperire dal Consorzio di Bonifica il cronoprogramma degli interventi di pulizia dei fiumi e di controllo delle zone adiacenti. Non ci risulta che questo sia stato fatto.

Chiedevo poi un piano dettagliato di manutenzione e controllo ciclico per i tratti “tombati” cittadini (Rio Maggiore; Rio Felciaio, ecc.) in attesa dei lavori di stombamento. I lavori sul Rio Maggiore sono partiti, ma non ci risulta che il monitoraggio e il controllo siano stati effettuati».

«Chiedevo – prosegue – uno spazio web sul sito del Comune per informare i cittadini sui progetti finanziati e in fase di esecuzione. Neanche questo ci risulta fatto. Chiedevo di fornire il supporto necessario, in sinergia con la Regione, per definire l’equipaggiamento tecnologico più idoneo per la prevenzione e gestione degli eventi di rischio, da integrare nella rete di monitoraggio meteorologico regionale.

Come dichiarato dallo stesso comitato, l’accordo formale di passaggio alla gestione regionale delle due Stazioni Meteo (Corbolone e Gabbro), donate dal Comitato al territorio livornese a fine 2021, non è ancora operativo.

Su questo si sono mosse anche le nostre consigliere regionali Galletti e Noferi, ma niente da fare.

Chiedevo poi una rendicontazione trimestrale al Consiglio Comunale, ma nessuna nota è stata ricevuta dai consiglieri. Impegnavo, infine, il Consiglio a promuovere sopralluoghi periodici con i Presidenti dei comitati nei cantieri. Alcuni sopralluoghi sono stati effettuati, ma i comitati sono stati convocati una sola volta in due anni e mezzo».

«Mi dispiace – conclude Sorgente – dover segnalare che, anche in questo caso, atti votati all’unanimità da tutte le forze politiche risultino fermi in un cassetto. In due anni e mezzo non è stato fatto nulla di quanto richiesto da tutti, a gran voce. Posso capire le difficoltà dell’amministrazione: è un contesto difficile in cui sono coinvolti diversi enti, ma ci aspettavamo risposte meno superficiali e più efficaci. I cittadini livornesi hanno aspettato fin troppo, è il momento di dare risposte serie e concrete».

