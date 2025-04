Interventi riqualificazione a Montenero, all’esame delle commissioni la mozione e l’emendamento di Palumbo

Home

15 Aprile 2025

Livorno 15 aprile 2025 Interventi riqualificazione a Montenero, all’esame delle commissioni la mozione e l’emendamento del centro destra

Mercoledì 16 aprile alle ore 14.30 seduta congiunta di Quarta, Sesta e Settima Commissione Consiliare

La seduta sarà trasmessa in diretta

Livorno, 14 aprile 2025 – La Quarta Commissione (Assetto del territorio), la Sesta Commissione (Vivibilità urbana) e la Settima Commissione (Cultura, Turismo e Sport) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del consiglio Pietro Caruso, per mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 14.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per discutere il seguente ordine del giorno:

Mozione dei Consiglieri comunali Palumbo, Amadio, Dinelli, Perini, Guarducci, Ghiozzi e Vaccaro: “Interventi di riqualificazione a Montenero”;

Emendamento del Consigliere Palumbo alla mozione dei Consiglieri comunali Palumbo, Amadio, Dinelli, Perini, Guarducci, Ghiozzi e Vaccaro: “Interventi di riqualificazione a Montenero”

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Quarta Commissione Consiliare “Assetto del Territorio”

Presidente: Valerio Ferretti (Partito Democratico);

Vice Presidente: Bintou Mia Diop (Partito Democratico) Marcella Amadio (Fratelli d’Italia)

Altri componenti: Alessandro Guarducci (Lista Guarducci); Giulia Guarnieri, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità Urbana”

Presidente: Debise Bertozzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Vice Presidente: Eleonora Agostinelli (Partito Democratico) e Alessandro Guarducci (Lista Guarducci)

Altri componenti: Francesca Cecchi, Piero Tomei (Partito Democratico); Andrea Morini (Movimento 5 Stelle); Pietro Panciatici (Buongiorno Livorno); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia); Arianna Terreni (Livorno Civica); Costanza Vaccaro (Alternativa Popolare)

Settima Commissione (Cultura Turismo e Sport)

Presidente: Arianna Terreni (Livorno Civica)

Vice Presidente: Lorenzo Midili (Partito Democratico) e Francesco Belaise (Movimento Cinque Stelle)

Altri componenti: Giulia Aringhieri, Andrea Benassi, Francesca Cecchi, Bintou Mia Biop (Partito Democratico); Marcella Amadio (Fratelli d’Italia); Roberto Danieli ( Protagonisti per la Città); Carlo Ghiozzi (Lega); Francesca Ricci (Livorno Civica)