Home

Cronaca

Ambiente

Intervento a tappeto degli ispettori ambientali, individuati 16 trasgressori tra Via Funaioli e viale Italia

Ambiente

2 Novembre 2023

Intervento a tappeto degli ispettori ambientali, individuati 16 trasgressori tra Via Funaioli e viale Italia

Livorno 2 novembre 2023 – Intervento a tappeto degli ispettori ambientali, individuati 16 trasgressori tra Via Funaioli e viale Italia

Nel giro di pochi giorni le segnalazioni da parte dei cittadini, abitanti nella zona oppure in transito, hanno avuto un’impennata a tal punto ch;e gli Ispettori Ambientali di AAMPS, in collaborazione con l’uff. Ambiente e il servizio SegnaLI del Comune di Livorno; hanno prontamente organizzato un’operazione mirata che ha avuto luogo questa mattina e ha permesso l’individuazione di ben 16 utenze, tra domestiche e non domestiche, intente a non differenziare correttamente i rifiuti e ad esporli nei giorni e negli orari non previsti dal calendario dedicato.

Una cattiva abitudine che porterà all’elevazione delle sanzioni, in linea con il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, anche perché; ha causato condizioni di scarsa igiene e decoro proprio per la presenza reiterata di contenitori per i rifiuti sul suolo pubblico e sacchi di vario tipo che hanno necessariamente portato a favorire la presenza anche di una squadra di Pronto Intervento Spazzamento per ripristinare le migliori condizioni di pulizia sui marciapiedi.

L’occasione è stata utile agli Ispettori Ambientali anche per confrontarsi con numerosi esercenti della zona. L’obiettivo; renderli ulteriormente edotti sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti da organizzare all’interno dei rispettivi locali.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti commenta:

“La collaborazione con i cittadini sta diventando sempre di più un elemento imprescindibile per garantire buoni standard di pulizia della città.

Le segnalazioni che ci vengono inoltrate attraverso i vari canali di contatto che abbiamo messo a disposizione dei livornesi sono quotidianamente sfruttati e ci permettono di intervenire con rapidità ed efficacia sia attraverso AAMPS sia in stretta collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale.

A breve con l’ass. Cepparello saremo nella possibilità di fare ancora di più introducendo ulteriori migliorie ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti di interesse in parte per il centro e in parte per tutto il territorio comunale”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

Intervento a tappeto degli ispettori ambientali, individuati 16 trasgressori tra Via Funaioli e viale Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin