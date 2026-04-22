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Intervento alla fognatura, chiuso tratto di via Montebello

Cronaca

22 Aprile 2026

Intervento alla fognatura, chiuso tratto di via Montebello

Livorno 22 aprile 2026 Intervento alla fognatura, chiuso tratto di via Montebello

ASA informa la cittadinanza che, a partire dalle ore 12 di oggi, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del tratto di via Montebello compreso tra via Pisacane e piazza Matteotti.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire un intervento urgente da parte delle squadre tecniche, a seguito di un’improvvisa rottura della fognatura nera.

ASA assicura la massima celerità nella risoluzione del problema, con l’obiettivo di ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile, salvo imprevisti, entro il 1° maggio.

Seguiranno aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento dei lavori.

ASA Spa