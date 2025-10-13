Home

Cronaca

Intervento della Municipale in Corea presso il gazebo di FdI, ANVU plaude il comportamento professionale degli agenti

Cronaca

13 Ottobre 2025

Intervento della Municipale in Corea presso il gazebo di FdI, ANVU plaude il comportamento professionale degli agenti

Livorno 13 ottobre 2025 Intervento della Municipale in Corea presso il gazebo di FdI, ANVU plaude il comportamento professionale degli agenti

A seguito della contestazione da parte di alcuni cittadini nei confronti del gazebo elettorale di Fratelli d’Italia in piazza Saragat che vedeva presenti i candidati regionali Marcella Amadio e Alessandro Perini è intervenuta la polizia municipale a protezione di chi stava stava facendo campagna elettorale, e dei cittadini interessati.

A seguito di quei fatti, il presidente provinciale di Anvu esprime tutto il suo compiacimento per l’operato e professionalità del personale della Municipale intervenuto sul posto

La nota di compiacimento del Presidente Provinciale di ANVU (Associazione Professionale Polizie Locale d’Italia) Ispettore Fabio Calvelli:

Vi esprimo il mio profondo apprezzamento per l’efficienza e la determinazione dimostrate nell’intervento di Lunedì 7 ottobre in Piazza Saragat , dove sono state evitate gravi turbative dell’Ordine Pubblico e perniciose ripercussioni su cittadini estranei alla manifestazione.

Grazie alla tempestività e sprezzo del pericolo, nonostante la notevole inferiorità numerica, siete riusciti a fronteggiare un numero cospicuo di manifestanti riuscendo a non far degenerare una situazione di pericolo per l’Ordine Pubblico.

Avete saputo gestire al meglio “la piazza”, evitando in particolare che cittadini non coinvolti nello scontro avessero avuto a subire danni. Avete svolto egregiamente la funzione super partes di tutori dell’ordine, garantendo la sicurezza pubblica in generale.

Quanto fatto rappresenta un esempio di professionalità e spiccato senso del dovere, ad oggi doti non comuni.

ANVU nel complimentarsi con gli Agenti diretti dal Comandante, Dott. Joselito Orlando, augura una pronta guarigione all’Agente rimasto ferito.

Ad Maiora

Il Presidente Provinciale ANVU Livorno

Ispettore Fabio Calvelli