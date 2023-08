Home

23 Agosto 2023

Intervento di asfaltatura in via delle Pianacce, le modifiche alla viabilità

Livorno 23 agosto 2023

Prende il via venerdì 25 agosto un intervento del Comune di Livorno di asfaltatura in via delle Pianacce. La conclusione dei lavori di asfaltatura è prevista per venerdì 1° settembre.

I lavori in via delle Pianacce comporteranno, in orario di cantiere (dalle ore 7 alle ore 17):

il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata inizialmente nel tratto compreso tra; via dei Salici e via della Principessa, e successivamente nel tratto tra via della Principessa e viale del Tirreno.

Nei tratti interessati dall’intervento ci sarà un restringimento di careggiata e l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h.

Sarà garantito il transito in sicurezza dei pedoni.

In piazza delle Carrozze sarà data indicazione del tratto chiuso per lavori e la possibilità di invertire il senso di marcia nel parcheggio di via dei Salici.

