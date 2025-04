Home

Intervento di manutenzione straordinaria per l’edificio di via Caduti del Lavoro 26

24 Aprile 2025

Livorno 24 aprile 2025 Intervento di manutenzione straordinaria per l’edificio di via Caduti del Lavoro 26

La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la straordinaria manutenzione dell’edificio di via Caduti del Lavoro 26, che ospita gli spazi didattici del centro infanzia “Il Piccolo Principe”, i locali degli uffici comunali del Centro Ricerca Educativa e Didattica (CRED), del Centro Infanzia Adolescenti e Famiglie (CIAF) e del centro antidiscriminazione L’Approdo, approvando contestualmente la copertura finanziaria dell’intervento, pari a 250mila euro.

Si tratta di un progetto di largo respiro, finalizzato alla risoluzione di problematiche causate dalle forti piogge che si sono verificate sempre più di frequente negli ultimi anni, con danni che non sono più risolvibili con piccoli interventi puntuali.

I lavori, curati dal settore “Manutenzione e cura della città” del Comune di Livorno, riguardano essenzialmente il risanamento delle facciate, il rifacimento della terrazza praticabile, il rifacimento della copertura superiore e il ripristino dei solai oggetto di deterioramenti superficiali.

Attorno all’edificio è previsto un esteso utilizzo di ponteggi di servizio, pertanto i lavori cominceranno a giugno, dopo la chiusura della scuola dell’infanzia, per non inficiare l’attività didattica; si articoleranno poi secondo un cronoprogramma teso a far convivere l’attività didattica, l’attività degli uffici e delle associazioni, con l’attività delle ditte che saranno impegnate nelle lavorazioni.

L’immobile è un edificio su tre piani risalente alla seconda metà degli anni ‘70, di competenza della Provincia fino alla fine degli anni ‘90 ed oggi del Comune, e non è mai stato oggetto di significativi interventi manutentivi.

“Si tratta – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli – di un intervento non più rinviabile, teso ad eliminare le condizioni di degrado che interessano l’edificio e a rendere nuovamente agibili anche quei locali della struttura che ad oggi risultano del tutto interdetti. Sta dentro un ambito di interventi programmati di manutenzione e valorizzazione del nostro patrimonio”.

