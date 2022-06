Home

21 Giugno 2022

Intervento Enel sul viale Italia e via Sant’Agostino, i divieti

Livorno 21 giugno 2022

In città è inoltre in corso un intervento, a cura di ENEL, che prevede scavi in via Sant’Agostino e viale Italia. Anche questo intervento si concluderà, salvo imprevisti, entro venerdì 24 giugno.

Per limitare i disagi alla circolazione e alla sosta, le modifiche alla viabilità saranno divise in più fasi: in via S. Agostino nella prima fase dei lavori sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 5 all’intersezione con viale Italia, mentre nella seconda fase sarà in vigore il divieto di transito dall’intersezione con viale Italia fino a via Mazenta.

Per il viale Italia inizialmente è previsto il restringimento di carreggiata con conseguente divieto di sosta con rimozione forzata tra il civico 221 (più 10 metri) e l’intersezione con via del Moro (più 10 metri), lato mare. Nell’ultima fase dei lavori il restringimento della carreggiata, sempre per il medesimo tratto del viale Italia, sarà lato terra, e il divieto di sosta sarà in vigore su entrambi i lati.

Durante l’intervento sarà inoltre temporaneamente abrogato l’attraversamento pedonale posto all’intersezione con via S. Agostino, e sarà realizzato un attraversamento provvisorio in prossimità dell’intersezione con via del Moro.

I pedoni saranno fatti transitare sui marciapiedi non interessati dai lavori.

